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Die Weltwoche: Германия закрыла глаза на представленную Путиным неудобную правду о России

Политика
Die Weltwoche: Германия закрыла глаза на представленную Путиным неудобную правду о России

Немецкая власть решила закрыть глаза на сведения, которые озвучил российский лидер Владимир Путин о своем государстве. Как пишут авторы Die Weltwoche, эта ситуация весьма показательна на фоне борьбы Запада с Кремлем.

Журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», напомнили, что не так давно стало известно о падении показателей германского ВВП. Выяснилось, что они просели на 0,3%. В свою очередь, президент России объявил, что вопреки ожиданиям западного мира российская экономика не только не была уничтожена, но и постепенно растет.

«Эти два события показывают, насколько высока экономическая цена, которую немцы платят за свою позицию. Судя по цифрам, она выше, чем у России», — говорится в материале.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин уделяет теме спецоперации на Украине необходимое для этого время. Об этом рассказали авторы телеканала «360».

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