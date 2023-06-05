Немецкая власть решила закрыть глаза на сведения, которые озвучил российский лидер Владимир Путин о своем государстве. Как пишут авторы Die Weltwoche, эта ситуация весьма показательна на фоне борьбы Запада с Кремлем.
Журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», напомнили, что не так давно стало известно о падении показателей германского ВВП. Выяснилось, что они просели на 0,3%. В свою очередь, президент России объявил, что вопреки ожиданиям западного мира российская экономика не только не была уничтожена, но и постепенно растет.
«Эти два события показывают, насколько высока экономическая цена, которую немцы платят за свою позицию. Судя по цифрам, она выше, чем у России», — говорится в материале.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин уделяет теме спецоперации на Украине необходимое для этого время. Об этом рассказали авторы телеканала «360».