Журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», напомнили, что не так давно стало известно о падении показателей германского ВВП. Выяснилось, что они просели на 0,3%. В свою очередь, президент России объявил, что вопреки ожиданиям западного мира российская экономика не только не была уничтожена, но и постепенно растет.