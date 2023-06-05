Пассажиркой упавшего в США бизнес-джета была дочь известного миллионера Румпеля

Бизнес-джет, который потерпел крушение на территории США, принадлежал компании Encore Motors of Melbourne, возглавляемой флоридским предпринимателем Джоном Румпелем. Как пишет газета New York Times со ссылкой на бизнесмена, на борту находилась его дочь, двухлетняя внучка и няня.
Румпель признался, что не думает, что спасателям удалось найти обломки. По его словам, самолет за минуту потерял высоту шесть километров, поэтому вряд ли можно найти выживших. Не исключено, что пилот джета потерял сознание.
Ранее федеральное управление гражданской авиации США сообщило о крушении бизнес-джета Cessna Citation на территории юго-восточной части штата Вирджиния.