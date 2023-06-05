Россиянам назвали лучшие курорты страны, где можно бюджетно отдохнуть

На Черноморском побережье хорошей альтернативой Сочи являются Анапа и Геленджик. Анапа лидирует по стране в области применения системы all inclusive. По мнению экспертов сервиса «Слетать.ру», четырех- и пятизвездочные отели в Анапе стоят дешевле, чем в Сочи. В Геленджике рекомендуют отдыхать с детьми, там много песчаных пляжей и работают аквапарки.