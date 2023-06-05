Россиянам назвали лучшие курорты страны, где можно бюджетно отдохнуть

Сочи в настоящее время является главным российским курортом, популярным у туристом из-за доступности авиасообщения. Однако эксперты туристической сферы назвали еще несколько направлений страны, где можно бюджетно отдохнуть.
На Черноморском побережье хорошей альтернативой Сочи являются Анапа и Геленджик. Анапа лидирует по стране в области применения системы all inclusive. По мнению экспертов сервиса «Слетать.ру», четырех- и пятизвездочные отели в Анапе стоят дешевле, чем в Сочи. В Геленджике рекомендуют отдыхать с детьми, там много песчаных пляжей и работают аквапарки.
Еще одним популярным направлением на Черном море является Крым. Здесь доступны природные и исторические достопримечательности, разнообразные экскурсии, множество пляжей. В этом году Крым единственный их всех российских курортов значительно снизил цены — на 25-30%, пишет РИА Новости.
Растет спрос в последнее время и на туры в Дагестан. Сюда также доступны авиаперелеты и предлагается много вариантов пляжного отдыха. Популярность пользуется и Калининградская область с ее разнообразием природных и архитектурных достопримечательностей.