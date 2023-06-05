Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать лучшую клубнику в магазинах

Эксперты подчеркивают, что качественная клубника должна быть со свежими и зелеными хвостиками. Кроме того, ее можно отличить по ярко-красному цвету, специфичному аромату и гладкой поверхности. Несвежую ягоду же можно определить по пятнам сока, которые она оставляет на посуде или таре.