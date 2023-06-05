Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать лучшую клубнику в магазинах

Клубника — одна из самых популярных летних ягод среди россиян. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать самый качественный продукт и объяснили, почему нельзя покупать упакованную в лотки клубнику.
Эксперты подчеркивают, что качественная клубника должна быть со свежими и зелеными хвостиками. Кроме того, ее можно отличить по ярко-красному цвету, специфичному аромату и гладкой поверхности. Несвежую ягоду же можно определить по пятнам сока, которые она оставляет на посуде или таре.
Специалисты ведомства также рекомендуют россиянам отказаться от покупки клубники, упакованной в пластиковые лотки. Это обусловлено тем, что недобросовестные продавцы часто маскируют ягоды с гнилыми бочками. Эксперты советуют россиянам настаивать на том, что продавцы перекладывали клубнику в другую тару непосредственно перед покупателем.
Диетолог Марият Мухина ранее рассказала, как правильно есть клубнику. Она рекомендует есть ее безо всякой обработки для получения максимальной пользы, сообщает телеканал «360».