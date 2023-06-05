Donya-e Еqtesad: истерики Зеленского лишают Украину шансов на членство в НАТО

Высказывания Зеленского о вступлении Киева в военный блок полны неопределенности, сказано в статье. Иногда он твердит о готовности страны к членству в Североатлантическом альянсе, а следующее его выступление уже омрачено словами о понимании, что Украина теряет надежды на это. Подобным образом глава государства отдаляется от пути к НАТО.