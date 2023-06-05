Синоптики центра «Фобос» пообещали жителям юга России резкое потепление

Жителей южных регионов России ожидает теплая и солнечная погода во второй половине текущей недели. Об этом рассказали синоптики центра «Фобос». Они рассказали, как будут меняться погодные условия.
Метеорологи подчеркнули, что в первой половине недели жителей Краснодарского края и ряда других южных регионов страны ожидают дожди с грозами. Однако затем погодные условия будут формироваться под влиянием гребня солнечного антициклона. Согласно прогнозам синоптиков, во второй половине недели воздух на юге России прогреется до +30 градусов, сообщает издание «Кубанские новости».
Метеоролог Александр Шувалов пообещал жителям Москвы значительное потепление. Как сообщает телеканал «360», оно наступит к концу текущей недели.