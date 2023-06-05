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Эксперт Пащенко рассказал, как выявить телефонного мошенника

Технологии
Эксперт Пащенко рассказал, как выявить телефонного мошенника

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал, как вычислить телефонного мошенника самостоятельно. Эксперт сообщил, что для этого есть простые способы.

Злоумышленники продолжают придумывать новые схемы, в которые попадаются ничего не подозревающие жертвы. Пащенко посоветовал заказывать доставки на дом не под своим именем. Так будет понятно, что информация утекла в Сеть.

Также можно придумать с родственниками кодовое слово. Когда злоумышленник представится одним из них, он не сможет назвать «пароль».

«Когда вы попросите назвать кодовое слово, а вам скажут, что не помнят его, вы будете знать, что так быть не может», — сообщил Пащенко на радио Sputnik.

Эксперт советует проверять входящий звонок. Номер можно вбить в поисковую систему, где по нему будет выдан результат. Также можно попросить мошенника связаться по видеосвязи, пишет телеканал «360».

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