Немецкий эксперт Меркель: солдаты в ВСУ закончатся раньше, чем вооружение

По мнению эксперта, солдаты в украинской армии закончатся намного раньше, чем вооружение. В связи с этим он уточнил, что в распоряжении Москвы уже имеется миллион готовых к бою солдат, еще два миллиона остаются в запасе. Более того, при необходимости ряды ВС РФ могут пополнить 45 миллионов человек.