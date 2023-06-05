Немецкий эксперт Меркель: солдаты в ВСУ закончатся раньше, чем вооружение

Вооруженные силы Украины все еще переживают острый дефицит кадров, который не удастся решить интенсивными поставками военной техники, сообщил немецкий политолог Вольф Меркель.
По мнению эксперта, солдаты в украинской армии закончатся намного раньше, чем вооружение. В связи с этим он уточнил, что в распоряжении Москвы уже имеется миллион готовых к бою солдат, еще два миллиона остаются в запасе. Более того, при необходимости ряды ВС РФ могут пополнить 45 миллионов человек.
Меркель не назвал источник такой статистики, однако подчеркнул, что все это — «больше, чем население всей Украины». Именно численность армии станет определяющим фактором, уверен политолог.