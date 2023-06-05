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Минобороны РФ сообщило о старте учений Тихоокеанского флота в Японском и Охотском морях

Армия
Минобороны РФ сообщило о старте учений Тихоокеанского флота в Японском и Охотском морях

Масштабные учения Тихоокеанского флота ВМФ РФ начались в Японском и Охотском морях, сообщили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что маневры с участием 60 боевых кораблей и судов обеспечения будут проходить с 5 по 20 июня. По имеющейся информации, силы флота приступили к отработке поставленных задач в дальней морской зоне.

Моряки отработают поиск и слежение за подлодками условного противника, а также ракетные и артиллерийские стрельбы. Флот также выполнит организацию противовоздушной обороны.

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