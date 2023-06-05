Молодожены из Индии умерли от сердечного приступа в первую брачную ночь

Молодожены из индийского штата Уттар-Прадеш умерли в первую же брачную ночь. Как сообщает издание India Today со ссылкой на данные судмедэкспертов, причиной смерти стал сердечный приступ.
Загадочный случай произошел в одной из деревень, расположенных на севере штата. По данным СМИ, молодые люди, чей возраст составляет 22 года и 20 лет, уединились в комнате сразу же после свадебного торжества. На следующее утро родственники молодоженов обнаружили их мертвыми. Отмечается, что молодожены умерли от сердечного приступа, однако причины его возникновения не уточняются.
Врач Александр Мясников ранее рассказал, как отказ от курения влияет на риск развития болезней сердца. По его словам, отказавшиеся от вредной привычки люди еще два года находятся в зоне риска, сообщает телеканал «360».