Молодожены из Индии умерли от сердечного приступа в первую брачную ночь

Загадочный случай произошел в одной из деревень, расположенных на севере штата. По данным СМИ, молодые люди, чей возраст составляет 22 года и 20 лет, уединились в комнате сразу же после свадебного торжества. На следующее утро родственники молодоженов обнаружили их мертвыми. Отмечается, что молодожены умерли от сердечного приступа, однако причины его возникновения не уточняются.