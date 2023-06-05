Кандидат в президенты США Рамасвами призвал Вашингтон уступить России для борьбы с Китаем

В эфире телеканала ABC News политик пояснил, что Вашингтону не по зубам борьба сразу с двумя ядерными сверхдержавами в лице РФ и Китая. Для сосредоточения на противостоянии с Поднебесной Соединенным Штатам следует выйти из конфликта на Украине, уверен он.