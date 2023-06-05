Кандидат в президенты США Рамасвами призвал Вашингтон уступить России для борьбы с Китаем

Американские власти должны пойти на уступки России в контексте украинского кризиса. Такой призыв озвучил кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами.
В эфире телеканала ABC News политик пояснил, что Вашингтону не по зубам борьба сразу с двумя ядерными сверхдержавами в лице РФ и Китая. Для сосредоточения на противостоянии с Поднебесной Соединенным Штатам следует выйти из конфликта на Украине, уверен он.
«Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине», — добавил Рамасвами.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, якобы США — не враг России. Его слова приводит телеканал «360».