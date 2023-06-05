Турция решила повысить сборы с торговых судов за проход через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция приняла решение повысить плату для судов, проходящих через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Они будут должны заплатить на 8,3% больше. Об этом сообщает газета Aydinlik со ссылкой на минтранс Турции.
Известно, что доходы Анкары от тарифов за прохождение судами проливов составят по прогнозам 900 млн долларов до конца года. При этом в прошлые годы этот показатель находился на уровне 160-170 млн долларов.
Сборы, согласно Конвенции Монтре, идут на то, чтобы оплатить медицинский контроль, маяк и услуги эвакуации судов.