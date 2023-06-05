Повышение лимита госдолга США помогло тайному трейдеру заработать 7,5 млн долларов

Заработок неизвестного трейдера, купившего на бирже 100 тысяч колл-опционов на акции Equitrans Midstream Corp., составил 7,5 миллиона долларов после объявления президентом Джо Байденом о том, что повышение потолка госдолга было согласовано с республиканцами. Об этом сообщает Bloomberg.
Так, компания Equitrans строила газопровод Mountain Valley, однако проект подвергся заморозке из-за протестов климатических и экологических активистов. Администрация Байдена приняла решение возобновить возведение магистрали в рамках уступок демократов для повышения лимита государственного долга страны.
Предприимчивый трейдер предугадал такое развитие событий и заработал крупную сумму денег на рыночном движении после попадания соответствующей новости в СМИ.