Повышение лимита госдолга США помогло тайному трейдеру заработать 7,5 млн долларов

Заработок неизвестного трейдера, купившего на бирже 100 тысяч колл-опционов на акции Equitrans Midstream Corp., составил 7,5 миллиона долларов после объявления президентом Джо Байденом о том, что повышение потолка госдолга было согласовано с республиканцами. Об этом сообщает Bloomberg.