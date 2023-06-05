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Повышение лимита госдолга США помогло тайному трейдеру заработать 7,5 млн долларов

Экономика
Повышение лимита госдолга США помогло тайному трейдеру заработать 7,5 млн долларов

Заработок неизвестного трейдера, купившего на бирже 100 тысяч колл-опционов на акции Equitrans Midstream Corp., составил 7,5 миллиона долларов после объявления президентом Джо Байденом о том, что повышение потолка госдолга было согласовано с республиканцами. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, компания Equitrans строила газопровод Mountain Valley, однако проект подвергся заморозке из-за протестов климатических и экологических активистов. Администрация Байдена приняла решение возобновить возведение магистрали в рамках уступок демократов для повышения лимита государственного долга страны.

Предприимчивый трейдер предугадал такое развитие событий и заработал крупную сумму денег на рыночном движении после попадания соответствующей новости в СМИ.

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