Североатлантический альянс, а вернее его самый главный мыслительный орган давно отправился в мир иной. Такую неудобную правду обнажила журналистка Елена Караева.
Автор в статье для РИА Новости напомнила, что французский лидер Эммануэль Макрон еще несколько лет назад сообщил о гибели мозга военного блока. Как отметила журналистка, действия НАТО говорят о том, что объединение уже давно стоит на пороге краха.
В частности, это доказывает столкновение с Москвой, в котором альянс перестал видеть очевидные вещи — экономика и военный потенциал России находятся на довольно высоком уровне. По мнению Караевой, в ходе украинского кризиса Кремль полностью управляет ситуацией, и именно он задает темп происходящих в соседнем государстве событий.
«Военный европейский мозг действительно отправился в мир иной, потому что западники забыли главный батальный принцип: как только ты потерял темп, ты утратил инициативу. А утратив инициативу, непременно получишь пенделя», – говорится в статье.
Ранее сообщалось, что британский премьер Риши Сунак предложил на должность генсека НАТО главу МО Великобритании Бена Уоллеса. Об этом рассказал телеканал «360».