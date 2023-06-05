Очевидцы опубликовали кадры упавшего на трассу БПЛА в Калужской области

Два беспилотных летательных аппарата разбились на трассе М3 «Украина» в Калужской области. Кадры одного из них опубликованы в Telegram-канале SHOT.
Исходя из представленной видеозаписи, упавший беспилотник относится к самолетному типу. Очевидцы предположили, что дрон был изготовлен кустарным способом. Внешне БПЛА напоминает аппараты, которыми украинские военные атаковали Москву.
«Вон я его вижу, валяется! Очередной… второй самопалка», — сообщил один из них.
По словам губернатора региона Владислава Шапши, разбившиеся беспилотники не сдетонировали. Власти Калужской области перекрыли трассу. На месте падения дронов работают сотрудники экстренных служб.