Гладков сообщил об одном раненом при ночном обстреле Белгородской области

Украинские войска в ночь на 5 июня вновь обстреляли территорию Белгородской области, написал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, в результате ЧП имеется один пострадавший.
Ночью Гладков также сообщил об атаке на энергетический объект в Белгородском районе. Как отмечал губернатор, предварительно, на объект сбросили взрывное устройство с беспилотника, в результате чего там вспыхнул пожар.
«Пострадавших нет. Отключения потребителей нет», — сообщал белгородский руководитель в своем Telegram-канале.
Последствия пожара на энергетическом объекте устраняли оперативные службы.