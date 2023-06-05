Жертвами наводнения и оползней в Гаити стали минимум 15 человек

Минимум 15 человек погибли и еще восемь считаются пропавшими без вести после наводнения и оползней в Гаити. Информацию об этом сообщило главное управление гражданской защиты страны.
Пострадали 7 475 семей, порядка 1 219 домов оказались частично или полностью затоплены. Власти провели эвакуацию около 13 390 человек, нанесен большой удар по сельскому хозяйству.
Сильные ливни обрушились на Гаити утром 3 июня. Осадки принес тропический шторм Арлен. Дожди спровоцировали разлив нескольких рек, наводнения и оползни. Сейчас местные власти делают все возможное, чтобы обеспечить людей продуктами, предметами гигиены и лекарствами.