Сотрудник полиции в Берлине попал под следствие из-за постов про беженцев и Украину

Как сообщает Tagesspiegel, в прошлом году правоохранитель написал в соцсетях комментарий о радикальных экоактивистах из группы «Последнее поколение». Он призвал собрать их вместе и «вывезти в лес под Сталинградом». Еще часть постов была направлена против беженцев и предоставления им убежища, а также помощи немецких властей Украине.