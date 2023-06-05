Сотрудник полиции в Берлине попал под следствие из-за постов про беженцев и Украину

Сотрудник полиции Берлина может стать фигурантом уголовного дела. Сейчас он находится под следствием из-за постов в соцсетях об экоактивистах, беженцах и поддержке Украины, передает Die Welt.
Проверка комментариев, написанных стражем порядка, началась в мае этого года. Если полиция признает их противозаконными, то в отношении мужчины могут возбудить уголовное дело о разжигании ненависти.
Как сообщает Tagesspiegel, в прошлом году правоохранитель написал в соцсетях комментарий о радикальных экоактивистах из группы «Последнее поколение». Он призвал собрать их вместе и «вывезти в лес под Сталинградом». Еще часть постов была направлена против беженцев и предоставления им убежища, а также помощи немецких властей Украине.