Полиция США не нашла выживших при крушении бизнес-джета, на перехват которого подняли F-16

Полиция штата Вирджиния не обнаружила спасшихся на месте авиакатастрофы, где рухнул бизнес-джет Cessna Citation с четырьмя людьми на борту, передает телеканал CNN. Ранее на перехват лайнера были подняты истребители F-16.
В воскресенье джет «Сессна» вторгся в воздушное пространство Вашингтона, из-за чего в воздух подняли «боевых соколов», проинформировала пресс-служба полиции Вирджинии. Отмечалось, что разбившийся самолет не реагировал на предупреждения сопровождавших его истребителей.
«Ближе к 20:00 воскресенья первые спасатели смогли добраться до места крушения... Выживших обнаружить не удалось», — сообщила полиция штата.
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщало, что F-16 применяли «сигнальные ракеты, которые могли видеть жители, в попытке привлечь внимание пилота». В НОРАД настаивают, что пилот разбившейся «Сессны» был без сознания в момент вторжения в воздушное пространство американской столицы.