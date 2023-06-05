Полиция США не нашла выживших при крушении бизнес-джета, на перехват которого подняли F-16

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщало, что F-16 применяли «сигнальные ракеты, которые могли видеть жители, в попытке привлечь внимание пилота». В НОРАД настаивают, что пилот разбившейся «Сессны» был без сознания в момент вторжения в воздушное пространство американской столицы.