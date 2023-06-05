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Администрация Армавира ввела режим ЧС из-за проливных дождей

Происшествия
Администрация Армавира ввела режим ЧС из-за проливных дождей

Город Армавир в Краснодарском крае сильно затопило после проливного дождя, который прошел 4 июня. Местным властям пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации.

Объявление опубликовано в Telegram-канале мэрии. По ее данным, всего за час в городе выпала двухнедельная норма осадков. Подтопленными оказались примерно 15 частных домов.

«В Армавире введен режим ЧС… Аварийные службы в Армавире переведены в усиленный режим работы», — говорится в сообщении администрации.

Серьезные осадки привели к обрушению канализационного коллектора на Шоссейной улице. Вместе с тем во власти стихии оказались автовокзал и один из детских садов, обесточено 14 электроподстанций.

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