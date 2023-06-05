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Выброс столба пепла зафиксировали на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир

Происшествия
Выброс столба пепла зафиксировали на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла. Его высота составила три километра, сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области.

Диспетчеры уточняют, что угроза пеплопада в Северо-Курильске отсутствует. Также не зафиксирован запах сероводорода. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

«Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров», — говорится в сообщении ведомства.

Вулкан Эбеко находится в семи километрах от Северо-Курильска. Регулярные выбросы пепла на нем фиксируются порядка семи лет, что соответствует норме.

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