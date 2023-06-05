AFP: жители Стокгольма вышли на митинг в поддержку РПК

Группы шведских граждан, близкие к Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической организацией в Турции и Евросоюзе) организовали митинг в Стокгольме с требованием отменить антитеррористический закон, который должен помочь Швеции уладить отношения с Турцией для вступления в НАТО. Об этом пишет AFP.
Активисты принесли с собой баннеры с надписями «Нет НАТО» и «Никаких законов Эрдогана в Швеции». Кроме того, на акции присутствовали люди с символикой курдской организации.
Один из участников протестов заявил, что власти Швеции, ужесточая законодательство в отношении РПК и близких к ним элементов, пытаются повлиять на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот одобрил вступления страны в Североатлантический альянс.