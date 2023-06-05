Запад не питает симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в связи с чем все попытки Киева вступить в НАТО не увенчаются успехом. Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.
Зеленский не только питает иллюции насчет присоединения Украины к НАТО, но и не осознает отношение Запада к нему, считает Риттер. По словам экс-разведчика, иностранные «союзники» Киева ненавидят президента Украины, поскольку ведут жителей страны на верную смерть.
«Они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», — заявил он.
Таким образом Риттер отреагировал на требование Зеленского предоставить Украине гарантии безопасности до полноценного присоединения к НАТО. Генсек военного блока Йенс Столтенберг ранее заявлял, что считает реальным членство Украины в Альянсе, но не уточнил, когда именно это случится.