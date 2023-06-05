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Бывший разведчик США Риттер указал на скрытую ненависть НАТО к Зеленскому

Политика
Бывший разведчик США Риттер указал на скрытую ненависть НАТО к Зеленскому

Запад не питает симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в связи с чем все попытки Киева вступить в НАТО не увенчаются успехом. Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.

Зеленский не только питает иллюции насчет присоединения Украины к НАТО, но и не осознает отношение Запада к нему, считает Риттер. По словам экс-разведчика, иностранные «союзники» Киева ненавидят президента Украины, поскольку ведут жителей страны на верную смерть.

«Они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», — заявил он.

Таким образом Риттер отреагировал на требование Зеленского предоставить Украине гарантии безопасности до полноценного присоединения к НАТО. Генсек военного блока Йенс Столтенберг ранее заявлял, что считает реальным членство Украины в Альянсе, но не уточнил, когда именно это случится.

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