Запад не питает симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в связи с чем все попытки Киева вступить в НАТО не увенчаются успехом. Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.