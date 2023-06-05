Палестинские СМИ сообщили о 59 пострадавших в стычках с израильтянами на Западному берегу

Минимум 59 человек получили ранения в результате столкновений израильских переселенцев и жителей н.п. Бурка на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило агентство Qudsnet (Палестина) со ссылкой на палестинский Красный полумесяц.
Информации о жертвах в результате стычек не приводилось. Официальные власти Израиля не комментировали обвинения в свой адрес, озвученные палестинской прессой.
«Пострадали 59 человек в результате атаки оккупации (Израиля. — Прим. ред.) и ее поселенцев на жителей населенного пункта Бурка к северо-западу от Наблуса», — говорится в сообщении.
Несколько дней назад взрыв прогремел на территории объекта «Народного фронта освобождения Палестины» (НФОП) в Ливане, вблизи сирийской границы. В результате происшествия погибли пять человек. Представители НФОП заявляли, что взрыв прогремел из-за авиаудара армии Израиля.