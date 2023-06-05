Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в центральной части Сахалина

Землетрясение зафиксировано в центральной части Сахалина. Магнитуда сейсмособытия составила 3,2 сообщили в островном отделении Единой геофизической службы РАН.
Выявлено, что эпицентр землетрясения находился в 12 километрах от ближайшего населенного пункта. Речь идет об Оноре в Смирныховском районе. При этом уточняется, что ощутить подземные толчки могли и других граждане, передает ТАСС.
Очаг землетрясения располагался на глубине пяти километров. Эвакуация населения не объявлялась. Какие-либо разрушения также не фиксируются.