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Белый дом надеется предотвратить холодную войну между США и Китаем

Политика
Белый дом надеется предотвратить холодную войну между США и Китаем

Администрация Соединенных Штатов считает, что государство может избежать конфликта или холодной войны с Китаем. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Белого дома напомнил, что с 10 по 11 мая он встретился с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ваном И. По словам Салливана, США пытаются «не допустить перерастания конкуренции в конфликт».

«Одним из ключевых элементов является то, что наряду с интенсивной конкуренцией мы поддерживаем интенсивную дипломатию», — заявил он в интервью CNN.

Вашингтон рассчитывает продолжить работу с Пекином в данном направлении в ближайшие несколько месяцев. Салливан понадеялся, что контакты американских чиновников с их китайскими коллегами в дальнейшем позволят провести встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

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