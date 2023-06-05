Белый дом надеется предотвратить холодную войну между США и Китаем

Администрация Соединенных Штатов считает, что государство может избежать конфликта или холодной войны с Китаем. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Представитель Белого дома напомнил, что с 10 по 11 мая он встретился с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ваном И. По словам Салливана, США пытаются «не допустить перерастания конкуренции в конфликт».
«Одним из ключевых элементов является то, что наряду с интенсивной конкуренцией мы поддерживаем интенсивную дипломатию», — заявил он в интервью CNN.
Вашингтон рассчитывает продолжить работу с Пекином в данном направлении в ближайшие несколько месяцев. Салливан понадеялся, что контакты американских чиновников с их китайскими коллегами в дальнейшем позволят провести встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.