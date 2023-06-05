Белый дом надеется предотвратить холодную войну между США и Китаем

Представитель Белого дома напомнил, что с 10 по 11 мая он встретился с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ваном И. По словам Салливана, США пытаются «не допустить перерастания конкуренции в конфликт».