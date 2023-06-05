Reuters: США подняли истребители на перехват бизнес-джета, который вскоре разбился

В США в воскресенье подняли в небо истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, вторгшегося в воздушное пространство Вашингтона. Позже лайнер потерпел крушение в штате Вирджиния, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников, пожелавших не раскрывать свою личность.
При поднятии военных самолетов в воздух произошел звуковой удар, который разнесся по Вашингтону и близлежащим районам. Тем не менее, американские власти уверяют, что этот самый удар не стал причиной крушения «Сессны». Заявляется, что бизнес-джет летел на автопилоте, а попытки связаться с экипажем были безуспешными.
Руководство близлежащих к Вашингтону городов, в свою очередь, настаивало, что громкий звук был спровоцирован «санкционированным полетом министерства обороны». Власти до сих пор не внесли ясность в ситуацию и не озвучили конкретных причин крушения Cessna Citation в Вирджинии.