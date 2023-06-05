Reuters: США подняли истребители на перехват бизнес-джета, который вскоре разбился

При поднятии военных самолетов в воздух произошел звуковой удар, который разнесся по Вашингтону и близлежащим районам. Тем не менее, американские власти уверяют, что этот самый удар не стал причиной крушения «Сессны». Заявляется, что бизнес-джет летел на автопилоте, а попытки связаться с экипажем были безуспешными.