Российские войска дали восьмичасовой бой ВСУ в Запорожской области

Глава движения «Мы вместе с Россией» также отметил, что регулярным войскам удалось пресечь все попытки ВСУ по прорыву фронтовой линии на Запорожском направлении. Пока полномасштабного наступления украинской армии не фиксируется, добавлял Рогов.