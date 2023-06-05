Российские войска дали восьмичасовой бой ВСУ в Запорожской области

Более восьми часов продолжались боевые столкновения на фронтовой линии в окрестностях Времевского выступа (Запорожская область), где войска России дали отпор украинским боевикам. Об этом рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, после восьмичасовой схватки подразделения армии Украины понесли потери в личном составе и боевой технике. В данный момент противник оставил попытки вести бои у Времевского выступа, отметил чиновник.
«Противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая», — сообщил Владимир Рогов.
Глава движения «Мы вместе с Россией» также отметил, что регулярным войскам удалось пресечь все попытки ВСУ по прорыву фронтовой линии на Запорожском направлении. Пока полномасштабного наступления украинской армии не фиксируется, добавлял Рогов.