Актриса Поплавская жестко осадила раскаявшегося Смольянинова

Сбежавший из России актер Артур Смольянинов✱ (выполняет функции иноагента на территории РФ, внесен в список экстремистов и террористов) недавно заявил, что проводит переговоры с продюсерами по поводу своего возвращения в кинофраншизу «Елки». На эти слова отреагировала актриса кино и театра Яна Поплавская.