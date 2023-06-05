Актриса Поплавская жестко осадила раскаявшегося Смольянинова

Сбежавший из России актер Артур Смольянинов✱ (выполняет функции иноагента на территории РФ, внесен в список экстремистов и террористов) недавно заявил, что проводит переговоры с продюсерами по поводу своего возвращения в кинофраншизу «Елки». На эти слова отреагировала актриса кино и театра Яна Поплавская.
Опальный артист принес свои извинения россиянам, посчитав, что высказался в адрес соотечественников слишком резко. По мнению Поплавской, после душещипательной речи ничего не изменилось, а самому Смольянинову дорога в Россию все равно закрыта.
«Человек, который в России внесен в списки иноагентов и террористов и экстремистов, сможет сниматься хоть в "Елках", хоть в "Палках", только если съемки будут проходить в США или Израиле», — подчеркнула актриса.
Поплавская попросила своих подписчиков не рефлексировать на эту тему раньше времени. Вместе с тем она призвала их смотреть хорошие фильмы с талантливыми актерами.
- ✱ - физлицо, признанное в России иностранным агентом и включенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов