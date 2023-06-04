Старовойт сообщил о сбитом беспилотнике «Азова» в Курской области

Российские военнослужащие сбили вражеский беспилотник в городе Суджа Курской области. Об этом вечером 4 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Свой пост губернатор сопроводил фотографией сбитого дрона. Он предположил, что аппарат принадлежит запрещенной в России террористической организации «Азов»✱. На это указывает раскраска дрона.
Старовойт поблагодарил пограничников и армейцев за защиту Курской области. Другие подробности произошедшего он не уточнил.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация