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Старовойт сообщил о сбитом беспилотнике «Азова» в Курской области

Происшествия
Старовойт сообщил о сбитом беспилотнике «Азова» в Курской области

Российские военнослужащие сбили вражеский беспилотник в городе Суджа Курской области. Об этом вечером 4 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Свой пост губернатор сопроводил фотографией сбитого дрона. Он предположил, что аппарат принадлежит запрещенной в России террористической организации «Азов»✱. На это указывает раскраска дрона.

Старовойт поблагодарил пограничников и армейцев за защиту Курской области. Другие подробности произошедшего он не уточнил.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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