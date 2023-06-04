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«Однако могу опубликовать»: Пригожин показал на видео заминированные пути отхода ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Общество
«Однако могу опубликовать»: Пригожин показал на видео заминированные пути отхода ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Издание MOS.NEWS попросило основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина рассказать о ходе расследования инцидента с заминированными дорогами в Артемовске. Ответ бизнесмена публикует пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин рассказал, что во время выхода «музыкантов» из Артемовска выяснилось, что дороги заминированы. Предприниматель уверен, что это было сделано специально — пути выхода «вагнеровцев» находились в тыловой зоне.

«Однако могу опубликовать»: Пригожин показал на видео заминированные пути отхода ЧВК «Вагнер» из Артемовска

В настоящий момент, по словам Пригожина, многие подробности расследования обнародовать нельзя. Тем не менее он показал рапорт об инциденте и видеоролик, который доказывает, что дороги действительно были начинены взрывными устройствами.

«В настоящий момент расследование ведется. Многие факты не публичны. Однако могу опубликовать первичный рапорт и видеоподтверждение того, что там происходило», — говорится в документе.
«Однако могу опубликовать»: Пригожин показал на видео заминированные пути отхода ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Саперы приступили к разминированию территорий 17 мая. В ходе разведки они обнаружили фугасы, противотанковые мины и артиллерийские снаряды, уточняется в рапорте.

«Однако могу опубликовать»: Пригожин показал на видео заминированные пути отхода ЧВК «Вагнер» из Артемовска
#Пригожин #Артемовск #Минобороны #минирование дорог