«Однако могу опубликовать»: Пригожин показал на видео заминированные пути отхода ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Издание MOS.NEWS попросило основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина рассказать о ходе расследования инцидента с заминированными дорогами в Артемовске. Ответ бизнесмена публикует пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин рассказал, что во время выхода «музыкантов» из Артемовска выяснилось, что дороги заминированы. Предприниматель уверен, что это было сделано специально — пути выхода «вагнеровцев» находились в тыловой зоне.
В настоящий момент, по словам Пригожина, многие подробности расследования обнародовать нельзя. Тем не менее он показал рапорт об инциденте и видеоролик, который доказывает, что дороги действительно были начинены взрывными устройствами.
«В настоящий момент расследование ведется. Многие факты не публичны. Однако могу опубликовать первичный рапорт и видеоподтверждение того, что там происходило», — говорится в документе.
Саперы приступили к разминированию территорий 17 мая. В ходе разведки они обнаружили фугасы, противотанковые мины и артиллерийские снаряды, уточняется в рапорте.