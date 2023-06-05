«Потому что мы умеем побеждать»: Пригожин прокомментировал уважительное отношение к себе со стороны РДК

Бойцы «Русского добровольческого корпуса»✱ (запрещенная в России террористическая организация) положительно высказались об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине. Редакция Telegram-канала Neodagestan обратилась к бизнесмену с просьбой прокомментировать это.
Журналисты обратили внимание, что террористы уже второй раз выражают комплементарность в отношении Пригожина. Они предположили, что это может быть попыткой дискредитировать предпринимателя перед жителями Белгородской области. Сам Пригожин не исключил, что такое отношение к нему со стороны боевиков вызвано способностью ЧВК «Вагнер» побеждать.
«У меня нет информации, по какой причине ко мне РДК относится с уважением. Думаю, потому что мы умеем побеждать. Просто, чтобы всем было понятно, на войне принято всегда относиться к противнику с уважением», — добавил основатель «оркестра».
*ИГИЛ («игиловцы») — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
Пригожин подчеркнул, что это правило относится как к бандитам в Центральной Африке, так и к террористам в Сирии или любой другой стране. Люди, устраивающие истерики о том, как они всех победят, на деле являются «законченными трусами», которые никогда не выполнят своих обещаний. Говорить все, что угодно, может только тот, кто смог разорвать своего противника в клочья, заключил бизнесмен.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму