«Потому что мы умеем побеждать»: Пригожин прокомментировал уважительное отношение к себе со стороны РДК

Пригожин подчеркнул, что это правило относится как к бандитам в Центральной Африке, так и к террористам в Сирии или любой другой стране. Люди, устраивающие истерики о том, как они всех победят, на деле являются «законченными трусами», которые никогда не выполнят своих обещаний. Говорить все, что угодно, может только тот, кто смог разорвать своего противника в клочья, заключил бизнесмен.

