«Тревожный сигнал»: боец ЧВК «Вагнер» прокомментировал присутствие ВСУ в районе «Сады» под Артемовском

Штурмовик ЧВК «Вагнер» отметил, что сейчас все усилия могут оказаться напрасными. По его словам, если сведения о присутствии украинских военнослужащих в «Садах» подтвердятся, то это может свести к нулю достижения «музыкантов»: противник получит возможность для наступления со стороны южных окраин.