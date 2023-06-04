«Тревожный сигнал»: боец ЧВК «Вагнер» прокомментировал присутствие ВСУ в районе «Сады» под Артемовском

Информация о том, что ВСУ проникли на территорию района «Сады» на юго-западе Артемовска, вызывает тревогу у бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в ожесточенных боях за освобождение города. Об этом заявил один из штурмовиков «Оркестра» на видеозаписи, которую опубликовал военный корреспондент Александр Яремчук в личном Telegram-канале «Военкор Ярем».
По словам «музыканта», освобождение данного района далось «вагнеровцам» нелегко. Район простреливался с нескольких сторон, что вызвало некоторые трудности, однако в конечном итоге он был взят.
«Когда мы брали Артемовск, сады были взяты под наш контроль 19 мая. Они полностью находились под нашим контролем и там стояли наши подразделения. В них было находиться нелегко, так как они простреливались, но на этой войне нет ничего легкого», — подчеркнул боец.
Штурмовик ЧВК «Вагнер» отметил, что сейчас все усилия могут оказаться напрасными. По его словам, если сведения о присутствии украинских военнослужащих в «Садах» подтвердятся, то это может свести к нулю достижения «музыкантов»: противник получит возможность для наступления со стороны южных окраин.
«После того, как мы оттуда ушли, поступила информация, что сегодня ночью в сады проникли украинцы. Это для нас тревожный сигнал, так как с этого района может начаться проникновение противника с южных окраин бывшего Бахмута», — заключил боец.
Штурмовики ЧВК «Вагнер» завершили операцию по освобождению Артемовска 20 мая 2023 года. Киев до последнего отправлял в населенный пункт дополнительные подразделения, однако это не помогло противнику сохранить контроль. На данный момент «музыканты» передали позиции в городе подразделениям ВС РФ, а сами отправились в тыловую зону для восстановления боеспособности.