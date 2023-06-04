Зеленский и разведка обсудили несоблюдение рядом стран санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня провел специальное совещание с разведкой страны. Главной темой обсуждения стали страны, несоблюдающие санкции против России.
Участниками встречи стали представители Главного управления разведки (ГУР), Службы внешней разведки, правительства и офиса президента. Стороны обсудили пути обхода Россией санкции, а также страны и компании, которые помогают Москве.
По словам Зеленского, украинские власти замечают каждое направление обхода санкций и каждую страну, которая способствует этому. Он добавил, что Киев примет соответствующие меры, но о них будет сообщено позднее.