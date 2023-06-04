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Почти все жители села Новая Таволжанка уехали из Белгородской области на фоне прорыва ДРГ

Общество
Почти все жители села Новая Таволжанка уехали из Белгородской области на фоне прорыва ДРГ

Практически все жители села Новая Таволжанка в Белгородской области оставили свои дома и покинули населенный пункт.

Люди начали уезжать из-за обстрелов на фоне прорыва на территорию диверсионной-разведывательной группы (ДРГ). Ситуацию в приграничном с Украиной районе описали местные жители, передает «Лента.ру».

«Все уехали», — рассказала одна из собеседниц.

Другая жительница добавила, что связи с оставшимися в селе гражданами нет. Информацию можно узнать только из Сети или со слов представителей власти.

#диверсионная группа #белгородская область #новая таволжанка