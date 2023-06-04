Почти все жители села Новая Таволжанка уехали из Белгородской области на фоне прорыва ДРГ

Практически все жители села Новая Таволжанка в Белгородской области оставили свои дома и покинули населенный пункт.
Люди начали уезжать из-за обстрелов на фоне прорыва на территорию диверсионной-разведывательной группы (ДРГ). Ситуацию в приграничном с Украиной районе описали местные жители, передает «Лента.ру».
«Все уехали», — рассказала одна из собеседниц.
Другая жительница добавила, что связи с оставшимися в селе гражданами нет. Информацию можно узнать только из Сети или со слов представителей власти.