Российские тхэквондисты стали обладателями пяти медалей на ЧМ-2023 в Азербайджане

Российские тхэквондисты завоевали пять медалей на планетарном первенстве в Азербайджане.
Сборная России по тхэквондо завоевала одно и четыре бронзы на ЧМ-2023, который завершился в Баку. Чемпионкой мира стала Лилия Хузина, выступающая в весовой категории до 62 кг. Бронзовые награды завоевали Полина Хан, Татьяна Минина, Кристина Адебайо и Кадырбеч Дауров.
Чемпионат мира по тхэквондо проходил в Баку с 28 мая по 4 июня. Российские спортсмены выступали на планетарном первенстве в Азербайджане под нейтральным флагом.