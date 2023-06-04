Российские тхэквондисты стали обладателями пяти медалей на ЧМ-2023 в Азербайджане

Сборная России по тхэквондо завоевала одно и четыре бронзы на ЧМ-2023, который завершился в Баку. Чемпионкой мира стала Лилия Хузина, выступающая в весовой категории до 62 кг. Бронзовые награды завоевали Полина Хан, Татьяна Минина, Кристина Адебайо и Кадырбеч Дауров.