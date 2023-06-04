Министра экономики Сербии Басту жестко осадили после призыва к санкциям против России

Председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии Дарко Глишич посоветовал министру экономики Раде Басте «закрыть рот». Глава ведомства вывел политика из себя словами о России.
Басту жестко осадили после призыва к санкциям против Москвы. С такой инициативой он обращался к президенту Сербии Александру Вучичу.
Сейчас Баста требует от Белграда арестовывать активистов. В республики за последние несколько дней состоялось два крупных митинга. Участники одной демонстрации выступили против политики Вучича. Вторая акция, напротив, была организована в поддержку действующего руководства.