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Филипп Клеман покинул пост главного тренера французского «Монако»

Спорт
Филипп Клеман покинул пост главного тренера французского «Монако»

Бельгийский тренер Филипп Клеман завершил работу во французском клубе «Монако».

Руководство «Монако» отправило в отставку бельгийского тренера Филипа Клемана, контракт с которым был рассчитан до 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба «монегасков».

Накануне «Монако», в составе которого выступает полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, уступил «Тулузе» в заключительном матче сезона Лиги 1. В результате княжеский клуб завершил чемпионат Франции на шестом месте в турнирной таблице. «Монако» набрал 65 очков в 38 матчах и не сумел пробиться в еврокубки.

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