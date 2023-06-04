Филипп Клеман покинул пост главного тренера французского «Монако»

Накануне «Монако», в составе которого выступает полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, уступил «Тулузе» в заключительном матче сезона Лиги 1. В результате княжеский клуб завершил чемпионат Франции на шестом месте в турнирной таблице. «Монако» набрал 65 очков в 38 матчах и не сумел пробиться в еврокубки.