Пушилин вручил девочке из Енакиево щенка в подарок от Путина

Врио главы ДНР рассказал, что ранее девочка написала письмо Владимиру Путину, в котором попросила подарить ей щенка. Ира была рада долгожданному подарку и обещала ухаживать за животным. В качестве ответного подарка девочка передала российскому президенту вышитую бисером картину с изображением шпица, отметил Пушилин.