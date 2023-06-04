Пушилин вручил девочке из Енакиево щенка в подарок от Путина

Девочка Ира Морозова из Енакиево получила необычный подарок от президента России Владимира Путина.
Презент ребенку вручил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Подарком от президента оказался щенок померанского шпица.
«Сегодня посетил семью Алексея и Яны Морозовых и передал их дочери Ирине подарок от Владимира Путина — щенка породы померанский шпиц», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Врио главы ДНР рассказал, что ранее девочка написала письмо Владимиру Путину, в котором попросила подарить ей щенка. Ира была рада долгожданному подарку и обещала ухаживать за животным. В качестве ответного подарка девочка передала российскому президенту вышитую бисером картину с изображением шпица, отметил Пушилин.