Официальная Варшава отвергла причастность к действиям польских наемников на Украине

Поддерживающие Украину польские наемники не имеют никакого отношения к официальной Варшаве, заявил пресс-секретарь министра, отвечающего за координацию спецслужб республики, Станислав Жарин.
До этого члены «Польского добровольческого корпуса» сказали, что они принимали участие в совершении военных провокаций на территории Белгородской области. Жарин отметил, что действия этих наемников на Украине не следует ассоциировать с руководством Польши.
«Описываемый в СМИ "Польский добровольческий корпус" никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши или каким-либо польским учреждением», — написал пресс-секретарь на странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты атаковали Белгородскую область и предложили губернатору провести переговоры.