Руководство ФФККР разрешило дочери Тутберидзе и Смолкину сменить спортивное гражданство

Дочери заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе Диане Дэвис и ее партнеру Глебу Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение на смену спортивного гражданства Диане Дэвис и Глебу Смолкину. Об этом информирует The Skating Lesson. Таким образом, в ближайшее время пара, которая тренируется в США, сможет выступать за другую сборную.
Российские фигуристки и фигуристы временно отстранены от участия в международных турнирах. Это решение напрямую связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.