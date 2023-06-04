Руководство ФФККР разрешило дочери Тутберидзе и Смолкину сменить спортивное гражданство

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение на смену спортивного гражданства Диане Дэвис и Глебу Смолкину. Об этом информирует The Skating Lesson. Таким образом, в ближайшее время пара, которая тренируется в США, сможет выступать за другую сборную.