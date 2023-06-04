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Салливан: Вашингтон уверен в успешном контрнаступлении ВСУ

Армия
Салливан: Вашингтон уверен в успешном контрнаступлении ВСУ

В Вашингтоне считают, что панируемое контрнаступление ВСУ позволит Киеву овладеть стратегически важными территориями, которые в настоящий момент находятся под контролем ВС РФ. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Соединенные Штаты будут помогать Украине достичь максимального результата при проведении контрнаступления, чтобы Киев имел более выгодные позиции в ходе будущих мирных переговоров.

«Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории», — сказал Салливан.

Американская администрация уверена, что Вооруженные силы Украины непременно добьются успеха в ходе предстоящего наступления, отметил представитель Белого дома.

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