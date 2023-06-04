Салливан: Вашингтон уверен в успешном контрнаступлении ВСУ

В Вашингтоне считают, что панируемое контрнаступление ВСУ позволит Киеву овладеть стратегически важными территориями, которые в настоящий момент находятся под контролем ВС РФ. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.