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Хакеры взломали трансляции нескольких кабельных операторов Крыма

Общество
Хакеры взломали трансляции нескольких кабельных операторов Крыма

Вещание кабельного телевидения отключат на некоторое время в Крыму. Это связано со взломом ресурсов операторов связи.

Эфирное телевидение работает в обычном режиме, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. Речь идет о взломе только трансляции ряда региональных кабельных операторов.

«Идет отключение сигнала», — написал Крючков.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о нейтрализации за ночь девяти беспилотников. Перед разминированием одного из БПЛА были эвакуированы 50 человек.

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