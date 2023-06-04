Хакеры взломали трансляции нескольких кабельных операторов Крыма

Вещание кабельного телевидения отключат на некоторое время в Крыму. Это связано со взломом ресурсов операторов связи.
Эфирное телевидение работает в обычном режиме, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. Речь идет о взломе только трансляции ряда региональных кабельных операторов.
«Идет отключение сигнала», — написал Крючков.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о нейтрализации за ночь девяти беспилотников. Перед разминированием одного из БПЛА были эвакуированы 50 человек.