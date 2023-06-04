Антифашисты устроили многотысячную протестную акцию в Париже из-за убитого студента

Французские антифашисты устроили протестную акцию в Париже в память об убитом десять лет назад студенте, сообщили журналисты с места событий.
По информации РИА Новости, на севере столицы Франции собрались тысячи граждан, чтобы почтить память активиста Клемана Мерика. Парень погиб в 2013 году во время стычки со скинхедами. С того момента студент стал символом французского антифашистского движения.
Собравшиеся на акцию подвергли критике руководство республики из-за попустительства в отношении крайне правых партий. Демонстранты также осудили миграционную политику властей и пенсионную реформу президента Эммануэля Макрона.
Ранее сообщалось, что во Франции на протестах 6 июня задействуют 11 тысяч правоохранителей.