Политолог Колташов усомнился в спасении экономики США при помощи повышения лимита госдолга

Решение властей США об увеличении потолка госдолга не гарантирует спасение местной экономики, заявил руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов.
Аналитик в беседе с журналистами издания «Известия» обратил внимание на то, что, благодаря увеличению потолка госдолга, местное правительство получило «1,5 трлн долларов из воздуха» на траты в нынешнем году. При этом увеличение планки останется своеобразным механизмом «наркотической зависимости», который разрушает экономику государства.
Колташов также напомнил, что в 2023 году в Соединенных Штатах коммерческие вложения в недвижимость уже упали на 50% на фоне банковского кризиса. Из-за этого на отраслевом рынке в скором времени останутся только те покупатели, которым действительно нужно жилье. При этом, такая ситуация равносильна кризису.