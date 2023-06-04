Политолог Колташов усомнился в спасении экономики США при помощи повышения лимита госдолга

Колташов также напомнил, что в 2023 году в Соединенных Штатах коммерческие вложения в недвижимость уже упали на 50% на фоне банковского кризиса. Из-за этого на отраслевом рынке в скором времени останутся только те покупатели, которым действительно нужно жилье. При этом, такая ситуация равносильна кризису.