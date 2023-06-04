Экономист Хазин: США «слили» антироссийскую дугу от Финляндии до Турции 

По его мнению, официальный Вашингтон будет перемещать ресурсы с Европы и Ближнего Востока в Юго-Восточную Азию, чтобы препятствовать развитию Пекина. А то, что сегодня поступает на Украину, в Евросоюз и НАТО, «надо закрывать».