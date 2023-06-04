Экономист Хазин: США «слили» антироссийскую дугу от Финляндии до Турции 

Власти США были вынуждены отказаться от создания европейской дуги, направленной на сдерживание России. На это обратил внимание экономист Михаил Хазин.
По его мнению, официальный Вашингтон будет перемещать ресурсы с Европы и Ближнего Востока в Юго-Восточную Азию, чтобы препятствовать развитию Пекина. А то, что сегодня поступает на Украину, в Евросоюз и НАТО, «надо закрывать».
Эксперт обратил внимание на признаки «слива» американскими властями европейского курса во внутренней политике Турции. Примечательно, что туда Белый дом так и не вмешался, оставив изоляцию РФ.
«Перевожу на русский язык: логика замыкания цепи от Финляндии до Турции больше не интересует Соединенные Штаты. Отсюда однозначно следует, что тема выборов их вообще волнует мало», — на пальцах объяснил Хазин во время выступления на YouTube-канале «Мнение».
Экономист допустил, что к осени текущего года США на официальном уровне заявят о смене основного геополитического вектора. Если Вашингтон будет медлить, то больше не сможет удерживать КНР.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков признался, что просвет в отношениях с США в настоящее время не просматривается. С таким заявлением он выступил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».