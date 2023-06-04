«К осени будет много интересного»: Хазин предсказал скорые изменения в экономике РФ

По мнению Хазина, необходимые средства можно взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, однако объяснить Центробанку и Минфину целесообразность их использования будет крайне непросто. В то же время Мишустин понимает, что радикальные изменения российской экономической модели в любом случае требуются.