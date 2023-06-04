«К осени будет много интересного»: Хазин предсказал скорые изменения в экономике РФ

Экономист Михаил Хазин выступил с интригующим прогнозом: по его мнению, к осени текущего года в России произойдет много «новых и интересных» событий. Так он прокомментировал недавнее поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина к Минпромторгу сократить зависимость страны от иностранных технологий.
Хазин назвал принципиальным заявление главы правительства, отметив, что для его реализации потребуется кардинальным образом поменять бюджетно-финансовую политику государства. По его словам, внедрение той или иной технологии происходит в три этапа и на каждом из них требует определенных вложений.
«Да, у нас есть много альтернативных иностранным технологий, которые уже разработали. Но они не масштабированы, то есть в лучшем случае находятся на стадии небольших партий. Да и для увеличения объемов производства нужно станки и другое оборудование, а где их взять?» — задался вопросом экономист.
По мнению Хазина, необходимые средства можно взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, однако объяснить Центробанку и Минфину целесообразность их использования будет крайне непросто. В то же время Мишустин понимает, что радикальные изменения российской экономической модели в любом случае требуются.
«В общем, посмотрим, как будут развиваться события. Но я не исключаю, что к осени мы увидим много нового и интересного», — резюмировал Хазин.
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