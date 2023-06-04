Болельщики «Аяччо» избили ребенка с раком мозга во время матча чемпионата Франции

Восьмилетний болельщик Кензо в тяжелой формой рака пострадал во время матча чемпионата Франции между «Аяччо» и «Марселем». Ребенок смотрел за игрой из ложу вместе со своим отцом. Ворвавшиеся на трибуну фанаты «Аяччо» избили родственника ребенка, а затем оттолкнули юного болельщика и сорвали с него майку «Марселя». В результате инцидент удалось уладить охране стадиона.