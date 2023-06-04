Арестович заступился за музыканта, которого затравили из-за исполнения песни Цоя во Львове

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович✱ (включен в список террористов и экстремистов в РФ), заступился за одессита, исполнявшего песни советского рок-музыканта Виктора Цоя во Львове.
По его словам, парню не следовало извиняться за исполнение композиции на русском языке. Об инциденте с музыкантом стало известно накануне. На него обратила внимание украинский депутат Наталья Пипа.
«Ты не должен был извиняться за то, что пел песню Цоя. Потому что это — твоя личность, твоя самоидентификация, твое право, защищенное Конституцией», — заявил Алексей Арестович.
По мнению Арестовича, извиняться следует Пипе за «наезд». В поддержку музыканта из Одессы бывший советник офиса президента Украины исполнил песню на русском языке «В лесу родилась елочка».
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России