Французский «ПСЖ» потерял более миллиона подписчиков из-за ухода Лионеля Месси

«ПСЖ» лишился более миллиона подписчиков в одной из популярных социальных сетей после того, как официально подтвердил уход Лионеля Месси. Соответствующая новость была опубликована накануне. После объявления об уходе Месси количество подписчиков сократилось с 70,4 до 69,3 миллиона человек.