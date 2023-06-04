Французский «ПСЖ» потерял более миллиона подписчиков из-за ухода Лионеля Месси

Аудитория подписчиков «Пари Сен-Жермен» в социальных сетях сократилась после объявления об уходе из клуба аргентинца Лионеля Месси.
«ПСЖ» лишился более миллиона подписчиков в одной из популярных социальных сетей после того, как официально подтвердил уход Лионеля Месси. Соответствующая новость была опубликована накануне. После объявления об уходе Месси количество подписчиков сократилось с 70,4 до 69,3 миллиона человек.
Аргентинский нападающий выступал за французский клуб с 2021 года. Ранее Месси на протяжении всей карьеры играл за «Барселону». В составе «ПСЖ» форвард дважды завоевывал золотые медали чемпионата Франции.